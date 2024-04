Ruud-Tsitsipas, orario e dove vedere la finale dell'Atp di Montecarlo

La finale dell'Atp di Montecarlo sarà quella tra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Uno scontro per certi versi in atteso, visti gli avversari che si sono trovati davanti nelle semifinali del torneo. Il norvegese ha avuto la meglio sul numero uno al mondo Novak Djokovic, vincendo in 3 set (6-4, 1-6, 6-4). Il greco, invece, ha superato, anche lui in 3 set (6-2, 3-6, 6-4), il numero due del ranking Jannik Sinner in una partita sicuramente condizionata dagli episodi. Prima il grossolano errore arbitrale sul 3-1 (3°set) che avrebbe regalato all'azzurro il doppio break. Poi il problema alla gamba dell'altoatesino che ha di fatto consegnato la partita al suo avversario.