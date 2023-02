Scontro all'incrocio su via Epitaffio: giovane finisce in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, due auto si sono scontrate all'incrocio di via Epitaffio, a Latina.

Una Toyota Yaris bianca guidata da una trentenne proveniente da strada Pantanaccio e che viaggiava in direzione Gionchetto, è stata colpita sulla fiancata sinistra mentre attraversava il crocevia da una Lancia Ypsilon grigia con al volante un giovane che si stava immettendo sulla strada principale verso Latina Scalo.

Mentre il ragazzo non ha riportato alcun tipo di ferita o trauma, per la donna si è reso necessario il trasporto in ambulanza in codice giallo presso l'ospedale di Aprilia.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia locale di Latina per i rilievi del caso