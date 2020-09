Latina, incidente in via Epitaffio, coinvolto uno scooter: ferito gravemente un uomo

Bruttissimo incidente questa mattina poco dopo le 10 in via Epitaffio. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, coinvolto un grosso scooter, la parte anteriore è completmente distrutta e il casco sbalzato a diversi metri di distanza. L'incidente si è verificato vicino all'incrocio di Unieuro.



Il personale del 118 ha soccorso l'uomo che è apparso in gravi condizioni ed è stato immediatamente trasportato al Santa Maria Goretti. E' intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi e la ricostruzione delle cause che hanno determinato l'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA