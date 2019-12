Mano pesante del giudice: 3 giornate al coach della Benacquista, ma il video scagiona Franco Gramenzi

Aricolo completo su Il Messaggero cartaceo e

31 dicembre 2019

E' stata una domenica di fuoco per la Benacquista Latina, sconfitta a domicilio (68-82) dalla Ge.Vi. Napoli al termine di un match che lascerà molti strascichi polemici. Il coach dei nerazzurri Franco Gramenzi è stato espulso a 35" dal termine, per vibranti proteste, ma lascia perplessi la decisione del giudice sportivo, prese in base al referto degli abitri Moretti di Perugia, Caruso di Milano e Praticò di Reggio Calabria, di comminare al tecnico Gramenzi, come recita il comunicato ufficiale, una “Squalifica per 3 gare, perché nell'ultimo minuto di gara, entrava sul campo di gioco con fare offensivo, minaccioso e protestatario, cercando il contatto fisico col secondo arbitro, che non avveniva per il pronto intervento di due giocatori. A seguito di tale comportamento, veniva espulso. Successivamente tentava di venire a contatto con gli arbitri all'interno degli spogliatoi, cercando anche di forzare la porta dello spogliatoio arbitrale, colpendola con pugni”. Gramenzi protesta per un fallo non fischiato su Ancellotti lanciato a canestro, merita l'espulsione, ma non sembra cercare il contatto fisico con gli arbitri. Nel video girato da Gabriele Tamborrelli si vede Gramenzi che protesta vivacemente con l'arbitro Moretti, ma non cerca alcun contatto fisico. La Benacquista ha presentato ricorso d'urgenza: lì sarannoscaoltati anche alcuni testimoni per chiarire quello ceh è successo nel tunnel e davanti agli spoglaitoi nel rovente dopo gara.