Giancarlo Sacco nuovo coach della Benacquista Latina: «La sfida mi appassiona»

La Benacquista Latina si affida all'esperienza di Giancarlo Sacco per la corsa alla salvezza. Dopo otto giornate i pontini sono ultimi da soli nel girone Verde dell'A2 del basket maschile con una vittoria e sette sconfitte. Sacco allena da oltre 40 anni nel panorama nazionale di altissimo livello. Nato a Pesaro 66 anni fa, iniziò la sua avventra sulla panchina della squadra della sua città (la Scavolini) nel 1984, giocando nell'anno successivo la finale scudetto, persa contro la Tracer MIlano di Dan Peterson, vincendo però la Coppa Italia. Fu subito nominato allenatore dell'anno. Nel 1987 allenerà Livorno per due stagioni, nel 1989 guidò alla Pallacanestro Varese, dove verrà richiamato anche nel 2001. Trapani e Marsala sono le successive tappe di un alunga carriera. Sacco allenò la Polti Cantù (in A2) sfiorando la promozione in A1 al termine del torneo 1994-1995. Tra le esperienze successive: Pavia, Rimini e Recanati. Nel 2018 sostituì Ciocca sulla panchina di Bergamo (7 vittorie e una sola sconfitta) portando gli orobici dalla zona retricessione alle porte dei play-off.

A dicembre dell’anno successivo di nuovo a Pesaro (campionato interrotto per Covid) e nella passata stagione ha allenato in A2 Udine. Specialista in salvezze, il coach porta a Latina esperienza, ma soprattuttao energia ed entusiasmo: «Nel corso della mia carriera mi è già capitato molte volte di portare felicemente a termine situazioni difficili, in alcuni casi quasi impossibili - sottolinea il tecnico marchigiano - la sfida con Latina mi appasiona».

Intervista completa e profilo del nuovo coach della Benacquista su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani, 10.11.23

Giancarlo Sacco ai tempi della Scavolini Pesaro

