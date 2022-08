Benacquista Latina, A2 al via con un ottobre di fuoco: debutto a Casal Monferrato, poi tre lombarde

Nessun rispetto per la Benacquista Latina, alla nona stagione consecutiva nell'A2 del basket maschile. Il calendario uscito stamattina propone subito un ottobre infuocato per i pontini, che debutteranno sul parquet della quotata Novipiù Casal Monferrato e poi sfideranno a filotto tre forti avversarie lombarde, prima di volare in Sicilia per la trasferta più lunga della prima fase.

Un turno di riposo dovuto al girone dispari, poi un novembre più breve ma altrettanto intenso: la corazzata Torino e due trasferte a filotto contro dirette concorrenti per un posto nei play-off (Piacenza e Rieti). Il coach della Benacquista Franco Gramenzi: «I primi due mesi sono davvero impegnativi: ci diranno molto quale sarà il nostro futuro nel campionato».

L'intervista completa al coach Gramenzi e l'analisi del calendario domani (4 agosto) su Il Messaggero in edicola e on line