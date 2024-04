Rita Combi ritrovata morta tra le campagne di Latina: era scomparsa giorni fa da Nettuno

È stato ritrovato ieri pomeriggio tra le campagne di borgo Bainsizza e borgo Santa Maria, nel territorio ai confini della città di Latina, il corpo senza vita della sessantaquattrenne Rita Combi, la donna originaria di Nettuno della quale si erano perse le tracce ormai da giorni. L'allarme era scattato infatti nella giornata di domenica e subito era iniziato il tam-tam sui social per ritrovarla, dato che necessitava di terapia insulinica. Il caso era stato trattato anche nella trasmissione "Chi l'ha visto", in onda su Rai 3.

Il ritrovamento del corpo

La macchina dei soccorsi si è attivata a metà pomeriggio di ieri, 25 aprile, quando l’auto della donna è stata ritrovata tra le campagne pontine, restringendo così il cerchio delle operazioni.

Dopo interminabili minuti di ricerche, ad individuare la sessantaquattrenne è stato un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche gli agenti di polizia della questura di Latina e i volontari della protezione civile del gruppo Passo Genovese OdV, allertati dalla sala operativa regionale.

Tuttavia, per la sessantaquattrenne era già troppo tardi, deceduta da diverse ore e trovata senza vita distesa tra i campi. Ad indagare sull’episodio, adesso, sono gli agenti di polizia del questore Raffaele Gargiulo, sul posto con gli uomini della divisione Scientifica, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per procedere agli esami medico legali utili a chiarire le cause della morte.