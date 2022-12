La star Nba Jayson Tatum vota Mike Lewis II (Benacquista Latina) come Mvp dell'A2 di novembre

Non capita tutti i giorni da parte di uno sportivo che milita in una lega italiana di ricevere un like da una star a livello mondiale. La Lega Italiana Pallacanestro, alla fine di ogni mese, propone un ventaglio di nomi tra i migliori giocatori dell'A2 per eleggere l'Mvp (Most Valuable Player) del mese.

Jayson Tatum (n. 22) insieme con Mike Lewis II ai tempi della High School

La guardia della Benacqusita Latina Mike Lewis II, in virtù delle tre vittorie conseguite dai pontini dove lui ha viaggiato a olte 20 punti di media, è entrato in nomination con altri tre colleghi. Tra i tanti voti arrivati, uno è stato quello di Jyson Tatum, stella di prima grandezza della Nba con la maglia dei Boston Celtic, attualmente primi a Est nella Nba, cin tatum cabdidato al ruolo di Mvp della stagione. Insomma, è come se nel calcio Cristiano Ronaldo o Leo Messi vitassero un giocatore del Latina Calcio. Tutto vero, non è un fake e la spiegazione è semplice: i due, entrambi nati nel 1998, sono grandi amici ed ex compagni di squadra ai tempi della High School quando, dal 2012 al 2016 frequentarono insieme la Chaminade College Prep School nello stato del Missouri.