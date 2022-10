Basket, amara sconfitta a Treviglio per la Benacquista Latina (72-68)

La Benacquista Latina incassa un'amarissima sconfitta sul parquet della Gruppo Mascio Treviglio al termine di un match combattuto fino alla fine, perso perché gli orobici sono squadra di primissimo livello, ma anche per alcune sbavature evitabili. Treviglio vince per 72-68 (pt 15-13, st 35-33, tt 54-49) grazie soprattutto al dominio sotto i tabelloni: 44-30 il computo finale dei rimbalzi, una differenza troppo pesante in un match dove nessuna squadra ha mai preso più di 7 punti di vantaggio sull'altra. Latina, però, paga il mancato utilizzo del secondo play Giordano Durante (problemi fisici) e soprattutto la cattiva gestione dei finali di periodo, che non ha consentito di conservare i vantaggi acquisiti. Nei 3' finali della seconda frazione Latina ha incassato un break di 9-0 passando, in un amen, dal massimo vantaggio di serata (25-33) al -2 di metà gara. Stessa storia nel terzo quarto: 49-49 al 28', poi 54-49 per la gruppo Mascio all'ultimo intervallo. Infine nel rush decisivo, la Benacquista si presenta avanti 64-66 a 2' dalla fine, ma nei 120 conclusivi butta alle ortiche una vittoria alla portata, incartando l'ennesimo parzialino (8-2) stavolta irrecuperabile.



Avvio di gara vietato agli esteti della buona pallacanestro: le squadre galoppano su e giù per il campo sparacchiando frettolosamente tiri con poco senso. Dopo 3' il tabellone dice 3-3: Latina ha 1/8 in azione e Treviglio 1/7. I lombardi allungano sul 7-3, ma una tripla di Sasà Parrillo subentrato dalla panchina e l'unico canestro nella prima metà di gara di Alipiev regalano il primo vantaggio ai nerazzurri: 7-8 al 7'. Si fila in equilibrio fino all'inizio del secondo quarto:18-15 per Treviglio al 12'. Gramenzi toglie gli spenti Alipiev, Fall e Cicchetti e tenta la carta dei 4 piccoli: Rodriguez, Lewis e Parrillo esterni, Alberto Cacace da ala forte e Samuele Moretti unico lungo. L'impatto è devastante: 6 punti in fila di Cacace, poi 6 di Moretti e una tripla di Rodriguez confezionano un parziale di 18-6 per i pontini, che volano sul 26-33 al 17', massimo vantaggio di serata. Tanto brava ad accendersi, altrettanto a sgonfiarsi: Latina, con un finale remissivo, incassa un contro-break di 9-0 in meno di 3' che manda gli orobici al riposo lungo addirittura avanti nel punteggio. Tolto Rodriguez, quintetto base non pervenuto: Lewis 3 punti, Alipiev 2, Fall e Cicchetti zero. Brilla invece la panchina con 6 punti a testa per Moretti, Parrillo e Cacace: un trend che proseguirà pure nella ripresa. Terzo quarto in equilibrio, sparigliato appunto dal 5-0 di Treviglio negli ultimi 2', poi nella quarta frazione si decide tutto. Treviglio tenta la fuga decisiva in un paio di frangenti (59-53 al 33', poi 64-61 al 35') ma una tripla dell'ottimo Cacace e un canestro da sotto di Alipiev lanciano Latina avanti (64-66) a 2' dalla sirena. Qui si spegne la luce: triple fuori misura di Rodriguez e Alipiev, palla persa di Lewis. Un solo canestro di Rodriguez non basta: Treviglio non sbaglia più, e vince. Classifica assurda: Vanoli Cremona sola a 6, Treviglio e Cantù a 4: poi 8 squadre (inclusa Latina) a 2, Roma a zero, Torino a -1.IL TABELLINOGruppo Mascio Treviglio: Marini 21 (4/5 da due, 2/5 da tre), Giuri 17 (1/1, 5/9), Lombardi 10 (5/11, 0/1), Sacchetti 6 (2/3 da tre), Maspero 6 (0/1, 2/6), Clark 4 (2/5, 0/6), Bruttini 4 (2/2), Marcius 4 (2/6), Cerella, Resmini ne, Abati Touré ne. All. Carrea BenacquistaLatina: Rodriguez 17 (5/9, 2/7), Cacace 13 (4/6, 1/1), Alipiev 9 (2/4, 1/6), Moretti 8 (4/7), Cicchetti 7 (2/7, 1/3), Parrillo 6 (0/1, 2/4), Lewis 5 (0/1, 1/3), Fall 3 (1/5), Durante ne, Barnaba ne. All. GramenziArbitri: Wassermann (Ts) Nuara (Tv) Tallon (Bo)Note - Tiri liberi: Tv 7/9, Lt 8/9; da due: Tv 16/31, Lt 18/40; da tre: Tv 11/30, Lt 18/24. Rimbalzi: Tv 44 (Lombardi 8) Lt 30 (Cicchetti 6). Assist: 17 (Clark 4) Lt 16 (Rodriguez 6)