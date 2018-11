Maltempo, Zingaretti a Terracina poi alle 11 vertice in Prefettura per l'emergenza

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti e' arrivato a Terracina. E' in corso un colloquio tra il governatore e il sindaco Nicola Procaccini. E' prevista invece per le 11,30 la visita in Prefettura a Latina del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per fare il punto sull'emergenza maltempo e sui danni provocati n provincia di Latina. Dopo la ricognizione dei giorni scorsi da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura Enrica Onorati, il presidente incontrerà il prefetto Maria Rosa Trio e la protezione civile. L'obiettivo è verificare esigenze e interventi di assistenza per offrire risposte immediate alla popolzione ed elaborare un piano di ricostruzione dei territori colpiti e dell'economia.



Ultimo aggiornamento: 09:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA