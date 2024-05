Meteo, torna il maltempo: prossima settimana arriva un vortice africano (ma l'Italia si spacca in due). Rischio eventi estremi

Dopo giorni segnati da una severa ondata di maltempo, finalmente sembra che l'Italia stia per godere di un momento di tregua. La saccatura responsabile delle recenti avversità sta gradualmente perdendo efficacia spostandosi verso ovest. Questo cambiamento promette un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel Nord Italia, sebbene persista un'instabilità moderata, soprattutto nelle ore centrali della giornata di oggi (sabato 18 maggio). I fenomeni meteorologici saranno prevalentemente limitati alle zone alpine e prealpine, con qualche incursione occasionale nelle pianure settentrionali, principalmente nel Piemonte. Ma non è possibile, comunque, abbassare la guardia: il connubio tra un vortice africano in arrivo e quello ancora presente tra la Spagna e l'Europa centrale potrebbe creare una situazione meteorologica insolita e potenzialmente instabile all'inizio della prossima settimana, con condizioni di maltempo significative nella regione mediterranea. Non è da escludere il rischio di nuovi nubifragi e grandinate.