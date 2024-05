Maltempo in Veneto, Zaia: «Non ci sono vittime e feriti, è la cosa più importante»

Veneto colpito dal maltempo: continuano le operazioni di soccorso di protezione civile e vigili del fuoco in gran parte della regione e soprattutto nelle province di Padova, Vicenza, Belluno, Venezia e Verona. "Se non avessimo avuto i bacini ci sarebbe stato un bilancio più pesante. Il bilancio dei danni c'è: centinaia di abitazioni allagate. Abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza. Questa mattina ho sentito l'ingegner Curcio", ha detto il governatore Luca Zaia in conferenza stampa, trasmessa in diretta su Facebook. "Ai cittadini diciamo che facciano foto allo stato delle loro abitazioni, che diano la dimensione di qual è il danno. Dobbiamo incrociare le dita per le prossime giornate. Il meteo dovrebbe essere in lento miglioramento, domani peraltro abbiamo il Papa a Verona e si dà sole. Il Papa porta sole, questo è dogmatico", ha aggiunto. (LaPresse)