Maltempo, continuano operazioni ricerca uomo caduto in torrente a Cantù

Proseguono le operazioni di ricerca dell'uomo di 66 anni caduto in un torrente in piena a causa del maltempo a Cantù, in provincia di Como e ancora disperso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del soccorso acquatico, insieme agli specialisti fluviali. Inoltre, il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) sta utilizzando droni per supportare le ricerche, mentre gli operatori del Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno elaborando la cartografia delle ricerche. (LaPresse)