Maltempo, martedì 30 scuole chiuse a Pontinia: ordinanza del sindaco

Il sindaco di Pontinia, Carlo Medici, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale e invitato i cittadini a ridurre al minimo gli spostamenti. «Pur in assenza di aggiornamenti sulle condizioni meteo per la giornata di domani - spiegano dall'ente - visto il forte vento e vista la presenza di numerosi alberi di alto fusto sul territorio e nei pressi delle scuole, si è deciso di ordinare la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività didattiche per la giornata di martedì 30 ottobre». © RIPRODUZIONE RISERVATA