Incidente mortale al confine tra Cisterna e borgo Bainsizza: perde la vita un motociclista 53enne

Incidente mortale intorno all'ora di pranzo di oggi in via del Valloncello, in zona Sant'Ilario, al confine tra Cisterna di Latina e borgo Bainsizza. A perdere la vita un motociclista di 53 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato mentre era in sella alle due ruote con una Kia guidata da una donna, la quale stava curvando per entrare in una strada privata al lato della strada.

A seguito dell'impatto, il motociclista è volato per diversi metri, finendo in una cunetta al lato della carreggiata. Inutili i soccorsi, sul posto con un'ambulanza del 118 e ben quattro pattuglie della polizia locale, intervenute per i rilievi.

I veicoli sono stati sequestrati, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.