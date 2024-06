Finisce nel canale, 33enne di Cisterna elitrasportata al San Camillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina alle 8,30 una donna di 33 anni è finita fuori strada mentre era alla guida di una Fiat 500. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 arrivati sul posto con un'auto medica hanno chiesto il supporto di un'eliambulanza. L'automobilista è rimasta cosciente e dopo le cure è stata trasportata presso il San Camillo di Roma in codice rosso per dinamica. Gli agenti di Polizia locale diretti dal comandante Raoul De Michelis hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico con il senso unico alternato sulla corsia di marcia direzione Campoleone. Per liberare la 30enne dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, l'auto è stata recuperata da una ditta specilizzata in rimozioni e portata presso il deposito giudiziario. La viabilità è tornata alla normalità dalle 10.20.