Natisone, dove si trova il fiume in piena e in che punto potrebbero essere stati trascinati i tre ragazzi

Il Natisone è un fiume del Friuli che nasce dal versante sud del Montemaggiore, scorre per un tratto in Slovenia, poi di nuovo in territorio italiano, attraversa la piana di Cividale e, presso Tapogliano, confluisce da sinistra nel Torre, tributario dell’Isonzo.

Tre ragazzi tra i 17 e i 25 anni sono disperse in Friuli Venezia Giulia proprio a causa della piena del fiume. Sono stati trascinati dalla corrente del fiume a Premariacco, in provincia di Udine, a causa del forte maltempo che ha colpito la regione. Lo riferisce il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata. «Sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco e targata Romania» dice il primo cittadino riferendo all'auto trovata vicino al fiume. I tre, spiega il primo cittadino, erano sull'asta del fiume tra Premariacco e Manzano. «Purtroppo il fiume sta aumentando».

Dove potrebbero essere i ragazzi

I tre giovani potrebbero essere stati colti all'improvviso dalla piena del Natisone, fiume di origine torrentizia che «si ingrossa in pochi minuti» e sarebbero rimasti bloccati su uno scoglio intorno alle 13:30.

L'assessore di Premariacco Antonio Michelutti: «È una vera tragedia, sono vicino alle famiglie e spero davvero che possano trovare i ragazzi». Michelutti indica il punto in cui i ragazzi si sarebbero ritrovati in mezzo al fiume in piena, proprio nella zona di "Premariacco Beach".

Una fitta vegetazione

Il punto in cui i tre ragazzi sono bloccati è circondato da una fitta vegetazione.

Ai lati del fiume si trovano per lo più campi coltivati, qualche abitazione e una strada che per alcuni tratti scorre parallela al letto del fiume, fino a raggiungere un ponte che collega un argine all'altro.