Incendio nell’autoparco di San Felice Circeo: distrutti dalle fiamme 8 mezzi per la raccolta dei rifiuti

Nella notte appena trascorsa 8 mezzi in sosta uno di fianco all’altro nell’autoparco comunale della società che si occupa della raccolta dei rifiuti su San Felice Circeo sono stati distrutti dalle fiamme.

L’incendio, scoppiato tra le 2 e le 3 in via della Pineta, ha reso necessario l’intervento di diversi camion dei vigili del fuoco di Terracina, al lavoro per domare il rogo fino all’alba, e dei carabinieri del nucleo operativo Radiomobile della compagnia di Terracina, che insieme ai militari della Stazione di San Felice Circeo hanno dato il via alle indagini per risalire alle sue cause, al momento ancora oscure e in fase di accertamento.

«Rispetto a quanto avvenuto la scorsa notte – dichiara il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – confidiamo nell’operato degli investigatori e degli inquirenti affinché venga fatta luce sull’incendio che ha interessato alcuni mezzi parcheggiati nell’autoparco di via della Pineta. Ringrazio altresì, a nome di tutta la nostra Amministrazione, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto riuscendo a circoscrivere e limitare i danni».