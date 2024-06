Tragico schianto a Borgo Bainsizza, in moto contro un’auto: Simone Di Lorenzo muore a 53 anni

LA TRAGEDIA

Il suo cellulare continuava a squillare, ma a quelle telefonate non avrebbe risposto nessuno. Il proprietario dello smartphone, infatti, giaceva ormai senza vita all'interno di una cunetta al lato della strada, spirato in un tragico incidente mortale in sella alla sua moto, comprata appena due mesi fa.

Si chiamava Simone Di Lorenzo e aveva 53 anni il motociclista che ha perso la vita intorno all’ora di pranzo di ieri in via del Valloncello, nella frazione di Sant'Ilario, al confine tra Cisterna di Latina e borgo Bainsizza. Esattamente da dove proveniva l'uomo, in sella alla sua moto 1200 in direzione della Pontina, quando poco dopo le 13 ha visto una Kia bianca guidata da una donna, che arrivava invece dalla direzione opposta, verso il borgo della città capoluogo, curvare verso sinistra per entrare all'interno di una stradina privata al lato della carreggiata, via San Marco, dove vive quest'ultima.

Malgrado la lunga frenata, il motociclista non è riuscito ad evitare l'auto, colpendo in pieno il muso del veicolo e volando per diversi metri dopo la macchina, circa venti, finendo nel fosso che costeggia la via. Una caduta tremenda che non gli ha lasciato scampo. Quando sono intervenuti sul posto i paramedici del 118, arrivati con un'ambulanza, per il cinquantatreenne infatti non c'era già più nulla da fare, rendendo purtroppo inutili i soccorsi.

La donna al volante della Kia, che a causa dell'urto si è girata su stessa, finendo con il muso nella direzione opposta in cui viaggiava, è stata invece trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, arrivata nel nosocomio pontino ferita ma non in pericolo di vita.

Insieme ai sanitari, anche ben quattro pattuglie della polizia locale di Cisterna, i cui agenti si sono occupati di svolgere i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre una macchina della squadra Volante di polizia ha chiuso la strada al traffico per facilitare loro il lavoro e permettere successivamente la rimozione dei mezzi.

Entrambi i veicoli, infatti, sono stati sequestrati, con la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e la dinamica adesso al vaglio degli inquirenti, ai quali spetta il compito di accertare con esattezza quanto successo nella strada di campagna, dove più di un residente, sentito il tremendo rumore dello schianto, è sceso in strada per capire cosa fosse quel trambusto. Simone Di Lorenzo, cinquantatreenne nativo di Eboli, era arrivato in provincia di Latina per motivi di lavoro, dove viveva da qualche tempo. La moto sulla quale ha perso la vita l'aveva comprata un paio di mesi fa, ad aprile. Gran parte dei suoi parenti vivono tutti nella sua regione di provenienza e ieri proprio una di loro, la madre, gli stava telefonando con insistenza quando i soccorsi sono intervenuti sul posto, trovandolo privo di vita. Una serie di chiamate a cui il figlio non avrebbe mai risposto, spirato in un tragico incidente stradale che gli è costato la vita.

