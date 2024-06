Martedì 4 Giugno 2024, 11:50

Costeranno 7 milioni di euro i cassonetti intelligenti da porre nel centro storico di Latina per completare la raccolta differenziata porta a porta; fondi che, al momento, devono ancora essere reperiti. È la denuncia del gruppo consiliare Latina bene comune che ieri, in conferenza stampa, ha analizzato lo stato della raccolta rifiuti in città, e in particolare verbali di cda di Abc e schemi di revisione di piano industriale dell'azienda, per ottenere i quali i consiglieri hanno fatto accesso agli atti.

I NUMERI

Non c'è però solo un problema di costi. Secondo quanto hanno riferito i consiglieri, e in particolare il capogruppo, Dario Bellini, «in una prima revisione del piano a gennaio, l'area coperta con cassoni stradali intelligenti era all'interno della circonvallazione, per un totale di 5mila utenze pari a 10mila abitanti; poi c'è stata un'altra versione a febbraio e un'ulteriore a marzo, che dovrebbe essere l'attuale: in quest'ultima la platea viene allargata a 15mila utenze per 30mila abitanti, ampliandola anche alla fascia "extracirconvallazione", tuttora non coperta dal porta al porta».Con queste revisioni, spiega la minoranza «la percentuale di raccolta differenziata (oggi al 54%, ndr) non supererebbe il 65-67%, cui aggiungere al massimo quel 2-4% che la raccolta potrebbe apportare». Le revisioni, hanno spiegato, non calcolano comunque i risparmi in indifferenziato da non conferire a Rida, né indicano i ricavi dalla vendita del differenziato; dati da calcolare, rispetto ai costi del Pef.Inoltre, il canone di Abc salirebbe a 20 milioni di euro dai 18 milioni attuali. E vengono indicate anche le criticità, tra cui 7 milioni di euro per comprare i cassonetti, fondi attualmente da reperire: quindi non si sa ancora come finanziarli. E anche la stessa qualità del materiale differenziato sarebbe più scadente. Infine, c'è il tema degli indirizzi politici: «Dai verbali emerge come a giugno 2023, con le nuove risorse riconosciute dal Comune (il numero di utenze in più "scovate" grazie al porta a porta, ndr), Abc ha iniziato a proporre nuovi servizi di spazzamento e diserbo; tutto fino a marzo 2024, dove, nonostante non ci fossero problemi, dal Comune arriva l'ordine di contenere le spese, nelle more dell'approvazione del piano, con i risultati che abbiamo sotto gli occhi».È poi Floriana Coletta a soffermarsi su un dato: «Nei giorni passati è stato affermato che per il porta a porta in centro occorrerebbero 200 uomini in più; ma i conti non tornano, in quanto secondo i piani, sommando alle 40mila utenze già servite le 10mila ancora mancanti, ne servirebbero 60 in più, e 30 per i 5mila utenti per il centro storico, quindi un totale di 90. Ma, consultandoci con i sindacati, questi ci hanno spiegato che ne basterebbero 40-50 in più».«Qualcosa su Abc non torna - ha aggiunto Damiano Coletta - dal 2018 al 2023 siamo passati dal 24% al 54% di differenziata, e da 47mila a 29mila tonnellate di indifferenziato conferito. Conferendo meno indifferenziato, si paga di meno. Se nei quartieri già serviti dal porta a porta siamo all'80% di differenziata, perché avere obiettivi che portano una percentuale inferiore? Si potrebbe configurare, e faremo verifiche su questo, un possibile danno erariale». «Si rischiano di fare cittadini di serie A e di serie C - ha osservato Loretta Isotton - auspico che ci siano ripensamenti, perché non sarebbe corretto che un 15% di popolazione sia escluso dal porta a porta».