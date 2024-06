Meteo, in arrivo l'anticiclone africano: caldo estivo da giovedì, ma nel fine settimana cambia tutto

Il maltempo in Italia sembra agli sgoccioli con l'estate in arrivo: il vortice che oggi lunedì 3 giugno porterà ancora instabilità sull'Italia centro settentrionale si sposterà verso i Balcani da domani martedì. Tuttavia fino a mercoledì in montagna, soprattutto sulle Alpi, il tempo sarà ancora instabile nelle ore diurne. Tra martedì sera e mercoledì annuvolamenti in risalita dal Nord Africa porteranno instabilità al Sud, dove il tempo sarà nuvoloso con locali piovaschi. Da giovedì caldo in arrivo grazie a un anticiclone africano che darà inizio all'estate in IItalia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo della settimana.

