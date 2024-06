Martedì 4 Giugno 2024, 07:26

Indaga la squadra Mobile della questura di Latina su quanto accaduto ieri pomeriggio in largo Giovanni XXIII, sulla circonvallazione della città capoluogo, dove due tunisini entrambi feriti a colpi di arma da taglio sono stati portati all'ospedale Santa Maria Goretti non a bordo di un'ambulanza, bensì di macchine di alcuni conoscenti, uno di loro con una lama di dieci centimetri ancora conficcata nella pancia. Tutto è accaduto in pochi istanti intorno alle 17 in un kebab a due passi da palazzo Lamaro e dal quartiere Nicolosi, una delle zone più problematiche del capoluogo. Ad intervenire sul posto sono stati gli agenti di polizia i quali, tuttavia, una volta arrivati all'incrocio non hanno trovato più nessuno. I due stranieri, infatti, al contrario di quanto accade la maggior parte delle volte, erano già stati portati nel nosocomio pontino non dal 118, ma da alcune auto private, venendo immediatamente ricoverati al pronto soccorso.

Sebbene avessero riportato entrambi lesioni superficiali, uno di loro aveva ancora un'arma da taglio nel corpo, un coltello estratto dai medici dopo la tac senza ulteriori complicazioni o nuovi interventi. Al momento, nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Da accertare, invece, se i due episodi siano collegati o meno tra loro. Un compito che spetta agli agenti della squadra Mobile del vicequestore Mattia Falso, che dopo il fotosegnalamento dei feriti hanno dato il via alle indagini per comprendere il contesto in cui si è verificato il duplice accoltellamento.

Si tratta del terzo caso di violenza a Latina nel giro di 48 ore, dopo il sedicenne colpito a bottigliate sabato sera nella zona della movida e il ventisettenne vittima di un agguato in viale Pier Luigi Nervi la notte stessa.