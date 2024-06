Latina, tutto ok per l'iscrizione del club nerazzurro: depositata la documentazione in Lega Pro

Per il quarto anno consecutivo il Latina Calcio 1932 sarà ai nastri di partenza del campionato di Lega Pro. Tutto come da programma, ma ieri con un certo anticipo sulla tabella di marcia la società nerazzurra, attraverso un comunicato apparso sul profilo Facebook, ha reso noto di aver inviato tutto il necessario per poter prendere parte ad un campionato che si preannuncia competitivo. "Il Latina Calcio 1932 - si legge sui social - comunica l'avvenuto deposito di tutta la documentazione utile a soddisfare i requisiti previsti dalle Commissioni di competenza: economico-finanziaria e legale, criteri infrastrutturali e criteri sportivi per la stagione 2024/25. Tali adempimenti, saranno necessari a definire il successivo rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione al prossimo campionato di Serie C Now. Adesso, chiaramente, l'attenzione si sposta sul mercato e sulla squadra da allestire per ben figurare il prossimo anno, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il risultato ottenuto nell'annata che si è conclusa da poche settimane con il pareggio (pieno di rimpianti) di Taranto che ha estromesso l'undici allenato da mister Fontana nella poule promozione. Dopo la conferma del tecnico e quella dell'attaccante Mastroianni, si aspettano i prossimi passi di un club che ha intenzione di continuare il processo di crescita e provare a riempire sempre di più lo stadio Francioni.

Tragico schianto a Borgo Bainsizza, in moto contro un’auto: Simone Di Lorenzo muore a 53 anni

INCONTRO

D'altronde la voglia di Latina è sempre alta, specie quando non si gioca e all’inizio della nuova stagione manca ancora un po’.

I tifosi nerazzurri non vedono l’ora di scoprire la rosa che si presenterà ai nastri di partenza della prossima serie C, ma la curiosità riguarda anche altro. Per questo è stato chiesto un confronto con il presidente Antonio Terracciano e a un esponente dell’amministrazione comunale, in modo da porre quesiti e affrontare temi che riguardano il presente e il futuro del club pontino. Un incontro che vedrà la presenza dei vertici Latina Calcio 1932, un momento per esporre programmi e ambizioni, oltre a chiarire alcuni aspetti relativi ad esempio alle voci circolate nel recente passato relative a presunte cordate interessate all’acquisto della società. “Il nostro compito – si legge nel comunicato dei sostenitori apparso sui social – sarà solo quello di ascoltare le risposte alle domande che verranno poste da un solo rappresentante”.

GIOVANILI

Proprio lo stadio Francioni è stato il teatro, due giorni fa, dell’andata dei quarti di finale play off dell’Under 17 Nazionale. La formazione di Ciciotti ha accarezzato a lungo il sogno della vittoria, ma proprio all’ultimo minuto ha incassato la rete del pareggio che costringerà i baby nerazzurri a vincere domenica prossima in Irpinia per accedere alla semifinale (in gara unica). Proprio il tecnico della formazione giovanile pontina ha parlato così al termine dell’incontro: “La posta in palio era alta, è normale che ci possa essere un po’ di nervosismo durante il match, ma devo dire che è stato un incontro molto corretto. Siamo partiti bene, ma alla prima occasione abbiamo subito il gol su rigore dei biancoverdi. Non ci siamo persi d’animo, continuando a imporre il proprio ritmo trovando prima il pari e poi il meritato vantaggio in chiusura di prima frazione. Siamo ripartiti forte, ma non siamo riusciti a realizzare il terzo gol e poi nel finale abbiamo pagato un po’ la stanchezza subendo la rete del pareggio. Non possiamo fare calcoli, sappiamo bene che ad Avellino servirà il successo e ci prepareremo al meglio per raggiungere l’obiettivo”.

PLAY OFF

Le due formazioni del girone C che sognavano un posto in finale sono rimaste a bocca asciutta. L'Avellino, una delle favorite, ha salutato la poule promozione dopo la sconfitta subita a Vicenza. Il 2-1 per i biancorossi ha estromesso dalla corsa promozione gli uomini di Pazienza che devono mangiarsi le mani per le opportunità sprecate nella gara di andata, terminata sullo 0-0. Domenica, invece, i veneti si sono portati sul doppio vantaggio grazie alle reti messe a segno da Della Morte e Costa, per poi subire la rete su rigore di Patierno che però non ha cambiato la storia della gara. A contendere la serie B alla formazione allenata dal tecnico Vecchi sarà, un po' a sorpresa, la Carrarese protagonista di un cammino play off da applausi. Dopo aver vinto con il minimo scarto la sfida disputata in Toscana, i marmiferi hanno resistito all'assalto del Benevento capace di andare in vantaggio in due occasioni, ma ripreso in entrambe le occasioni, complice anche l'espulsione nel finale di primo tempo di Talia. La punizione di Schiavi a metà ripresa ha regalato il definitivo 2-2 alla Carrarese, pronta ora ad affrontare l'ultimo step. Una sola tra Vicenza e Carrarese si unirà a Cesena, Mantova e Juve Stabia che, con le vittorie nei rispettivi gironi, hanno ottenuto il pass per il torneo cadetto.