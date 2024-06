Gambizzato nell’androne di casa, la pista del vecchio litigio

Sono serie ma stazionarie le condizioni del 27enne di Latina, M.D.M., gambizzato sabato notte nell’androne della sua abitazione in viale Nervi a Latina. I due proiettili esplosi dall’assalitore lo hanno raggiunto al gluteo mentre scappava su per le scale della palazzina cercando scampo.

Il giovane, che è ricoverato al Goretti dove è stato operato d’urgenza poche ore dopo l’arrivo in ospedale in codice rosso, è stato sentito dagli investigatori della squadra mobile che indagano sul caso. Gli agenti, guidati dal vicequestore mattia Falso, stanno cercando di risalire all’autore dell’agguato e ad eventuali mandanti.

La procura ha aperto una inchiesta. il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Marco Giancristofaro. L’ipotesi di reato è tentato omicidio.

QUELLO CHE SI SA

La vittima ha raccontato agli agenti di non aver visto in faccia l’aggressore. Aveva il volto coperto da uno scaldacollo tirato fin sotto gli occhi e indossava un berretto calato fino alle sopracciglia. Per il resto era vestito di scuro in modo anonimo: un giubbino e un paio di pantaloni. Sicuramente era giovanissimo e poi era magro. «Smilzo» ha detto la vittima. Insomma, pochi elementi che non sono sufficienti a dare un nome al killer. Da quanto si è appreso non sarebbe un professionista, nel senso che l’altra notte si è comportato con tale incertezza da dare il tempo alla vittima di scappare.

Difficile dire al momento se volesse ucciderlo o solo gambizzarlo. Certo la ricostruzione effettuata dalla scientifica lascia ipotizzare la prima ipotesi: le scale della palazzina sono piccole e strette e i colpi sono stati esplosi dal basso verso l’alto a poco più di un metro di distanza con un bersaglio in movimento: vivere o morire in una simile situazione è questione di centrimetri.

QUELLO CHE NON SI SA

Non è ancora chiaro se l’aggressore sia stato aiutato da qualcuno.

Gli investigatori sospettano che sia arrivato in auto da viale Nervi e che qualcuno sia rimasto ad aspettarlo, o forse abbia fatto il giro dell’isolato per recuperarlo poi in viale Nervi. In quel tratto le palazzine infatti sono costruite su pilotis e sono raggiungibili da entrambi gli stradoni. Per questo i detective hanno acquisito le immagini di varie telecamere di sorveglianza della zona. Quelle del supermercato Md, ma anche di una palestra e di alcuni condomini. Al momento non si sa se siano emersi elementi utili.

LE IPTESI SUL MOVENTE

Perché hanno sparato al 27enne? Capirlo potrebbe portare al nome o ai nomi degli aggressori. Il giovane non ha precedenti, è un tifoso accanito del Latina calcio e contro di lui era stato emesso un Daspo, ormai scaduto da tempo, che gli ha impedito di seguire le partite della sua squadra dopo alcuni episodi di intemperanza. Stop. E allora? Scavando è emerso un vecchio litigio con un giovane pregiudicato che si trascina da oltre un anno nato per motivi futili. La descrizione dell’aggressore, piccolo e magro, non corrisponde però a quella del contendente, ma questo potrebbe voler dire solo che bisogna cercare oltre all’esecutore materiale anche un mandante. Il litigio sarebbe sfociato in più episodi violenti che avrebbero coinvolto anche altre persone finite in ospedale. Al momento è una delle piste, i prossimi giorni diranno se è quella privilegiata dagli inquirenti.