In una situazione di evidente difficoltà per il numero di giudici ridotto al minimo ieri mattina ha preso ufficialmente servizio presso il Tribunale di Latina un nuovo magistrato assegnato alla sezione penale. Si tratta di Roberta Brenda, 36 anni, originaria di Palestrina. Per lei si tratta del primo incarico e andrà a rafforzare un organico, quello del penale, che in conseguenza di una serie di trasferimenti e congedi ha subìto pesanti riduzioni. In meno di un anno sono sette i magistrati dei quali il settore affari penali ha dovuto fare a meno con le inevitabili conseguenze sulla gestione dei processi. Negli ultimi mesi in qualche caso si è dovuto ricorrere ai giudici onorari per comporre i collegi penali.