La nazionale di canottaggio arrivata al Villaggio Olimpico di Tokyo, il 23 luglio le prime gare

La nazionale italiana di canottaggio, al termine dell'allenamento di questa mattina, è arrivata oggi al Villaggio Olimpico di Tokyo proveniente dal lago Suwa, a Nagano, dove ha trascorso i primi cinque giorni di ambientamento e allenamenti in Giappone. Da oggi, e fino al primo agosto, gli azzurri e le azzurre guidati dal direttore tecnico Francesco Cattaneo, soggiorneranno presso il Villaggio Olimpico, situato a Chuo City. Da lì, gli azzurri, ogni giorno raggiungeranno il Sea Forest Waterway, dove si svolgeranno le regate olimpiche in programma dal 23 al 30 lugli. Da domani, dopo aver espletato tutte le formalità, il bacino ospiterà anche gli ultimi allenamenti di rifinitura della squadra azzurra prima delle gare. In acqua scenderanno, a caccia di medaglie, anche tutti gli atleti in forza ai gruppi sportivi militari che hanno sede a Sabaudia e, in particolare, i due terracinesi Simone Venier e Matteo Lodo.