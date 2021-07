Sabato 17 Luglio 2021, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 10:56

Sono partite da Sabaudia per inseguire il loro sogno americano. Lara e Claudia sono riuscite a centrare il loro obiettivo e raggiungere quel sogno. Lara Maule si è laureata in Marine Biology alla University of Central Florida e Claudia Destefani in Public Health alla University of Texas at Austin. Le due ragazze sono ex atlete della sezione giovanile di canottaggio delle Fiamme Gialle di Sabaudia.



Dopo aver ottenuto importanti successi con la maglia gialloverde e con quella della Nazionale italiana, sono riuscite a ottenere una borsa di studio per proseguire la loro carriera sportiva negli Stati Uniti alla University of Central Florida.

Claudia Destefani è arrivata all'Università di Orlando nel 2017, mentre Lara Maule ha raggiuto l'inseparabile compagna di avventure l'anno successivo. Entrambe sono entrate subito nella squadra universitaria di canottaggio ottenendo in breve tempo i primi successi. Grazie al sistema universitario americano e con la borsa di studio ottenuta, le due ragazze hanno potuto continuare a coltivare la loro passione per il canottaggio e hanno potuto gareggiare nel Ncaa, il campionato universitario americano. Contemporaneamente hanno portato avanti con successo il loro percorso di studi. Nel 2019 Claudia ha lasciato la Florida per iscriversi, grazie a un'altra borsa di studio, alla University of Texas at Austin dove, in breve tempo, è diventata una delle atlete più forti della Texas Longhorns, la squadra di canottaggio dell'università, che quest'anno ha conquistato il titolo Ncaa. Grazie a questa vittoria, nel mese di ottobre, la ragazza pontina dovrà tornare negli Stati Uniti per essere ricevuta, insieme a tutta la squadra, alla Casa Bianca dal Presidente americano Joe Biden.

Anche se erano lontane da casa e da Sabaudia le due coraggiose studentesse hanno sempre potuto contare sul sostegno dei loro cari ma anche sul supporto a distanza dei due tecnici delle Fiamme Gialle Rocco Pecoraro e Nicola Moriconi che le hanno sostenute nel loro percorso di allieve e atlete soprattutto nei momenti di difficoltà incontrati durante il loro cammino universitario oltre oceano.

