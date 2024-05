Martedì 7 Maggio 2024, 06:25

Furto in un villino a tre piani a San Felice Circeo. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, utilizzando una modalità che suggerisce un certo grado di esperienza nel mondo della malavita. Una volta dentro, i ladri hanno agito velocemente e con decisione. Hanno fatto razzia di una somma considerevole, circa mille euro in contanti e di un’auto datata di valore, parcheggiata nel cortile.

Il raid è stato fulmineo ma mirato: si sono concentrati esclusivamente sull'area d'ingresso, portando via tutto ciò che poteva garantire loro un guadagno facile, per poi dileguarsi nel nulla. Fortunatamente, i padroni di casa si sono accorti dell'intrusione e hanno subito allertato le forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente, una volta arrivati i malviventi erano già in fuga. Questo episodio ha scosso la tranquilla quotidianità dei residenti di San Felice Circeo.

I carabinieri della locale stazione invitano i cittadini ad essere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta, contribuendo così alla tutela della comunità e alla prevenzione di futuri crimini. La collaborazione e la partecipazione attiva di tutti sono fondamentali per mantenere intatta la sicurezza e la serenità di questo incantevole angolo di provincia. L'episodio, che purtroppo si inserisce in un quadro di crescente allarme per i furti nelle abitazioni, serve come monito per tutti i cittadini ad adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere le proprie case.