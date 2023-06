Mercoledì 28 Giugno 2023, 09:02

Stop alla sperimentazione dell'isola pedonale del centro storico di Latina che, dal 1 luglio, tornerà a essere ztl, e lavori imminenti per le aree dei mercati di Latina, quello settimanale in R6, quello annonario nella sede temporanea (da dieci anni) di via Don Minzoni.

MERCATO DEL MARTEDÌ

SI TORNA ALLA ZTL

La giunta Celentano ha approvato l'atto di impegno da 200mila euro per i lavori per una migliore gestione del mercato settimanale del martedì in R6. Un progetto finanziato dalla Regione, che prevede la realizzazione di otto punti acqua per i banchi del settore ittico, della segnaletica per delimitare gli stalli dei banchi, per la ristrutturazione della recinzione dell'area e dei cancelli carrabili e pedonali, con l'installazione di due barriere motorizzate, attivabili con un badge, sugli ingressi di via Cisterna e di via Rossetti per il passaggio dei soli veicoli autorizzati. Il progetto era stato presentato due anni fa insieme a quello per il mercato annonario; l'allora bando regionale non aveva però capienza per entrambi e quello dell'R6 era stato ripresentato a distanza di alcuni mesi in un nuovo bando. La conferma della vittoria del bando è arrivata una ventina di giorni fa, e ora possono partire i lavori, a cominciare dalla segnaletica orizzontale. L'assenza di questa, infatti, impediva alla Dogre, concessionaria per il Comune della tassa di occupazione di suolo pubblico, di verificare se gli spazi occupati fossero effettivamente quelli autorizzati, o anche di controllare le presenze. In quell'area, dovrà in futuro anche essere risolta la problematica dell'occupazione abusiva di due immobili comunali, presso uno dei quali vi è anche una persona posta agli arresti domiciliari. «Il progetto è stato condiviso nel 2022 con le associazioni di categoria degli ambulanti ha spiegato l'assessore Antonio Cosentino alle Attività produttive con l'atto appena approvato abbiamo dato un'accelerata all'iter per la realizzazione dei lavori non più rinviabili. Nei giorni scorsi, ho incontrato gli operatori del mercato per ascoltare le loro esigenze e per fare il punto su questa progettazione».Partiranno poi a breve anche i lavori presso la sede temporanea del mercato annonario in via Don Minzoni: in particolare, si tratta di risolvere le infiltrazioni dal tetto e lungo le pareti verticali dell'ex Consorzio agrario, e di realizzare una nuova pavimentazione, oltre alla riqualificazione dei box frigo; saranno creati anche parcheggi "rosa" fuori dal mercato, installati defibrillatori e rete WiFi e realizzato un sito web.Ma la novità forse più importante è il ritorno alla Ztl del centro storico e la cancellazione dell'isola pedonale sperimentale a partire dal 1 luglio. Venerdì scorso, l'assessore Cosentino ha incontrato i commercianti del centro in vista del ripristino della ztl. «È stata anche occasione ha precisato Cosentino di confrontarci sugli orari per la chiusura dei locali notturni. Sta per essere emessa una nuova ordinanza che fissa la chiusura a mezzanotte e mezza dalla domenica al giovedì e alle 2 dal venerdì al sabato».