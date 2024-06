Sabato 1 Giugno 2024, 07:40

Addio Junker, il comune di Aprilia si affida a K-tarip per offrire ai cittadini un servizio completo in relazione alla raccolta dei rifiuti. È stata presentata ieri la nuova applicazione, scaricabile gratuitamente da Playstore e Appstore, K-tarip che permetterà da una parte agli utenti di beneficiare di maggiori servizi riguardo assessorato all’ambiente, ufficio tributi, ecocentro, ecosportello e Progetto Ambiente, dall’altra consentirà al Comune di monitorare e scovare i potenziali evasori della Tari.

«Attraverso questa applicazione - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Vittorio Marchitti - abbiamo avuto la possibilità di implementare tutta una serie di servizi aggiuntivi che saranno messi a disposizione degli apriliani. Oltre alle informazioni già presenti nella precedente applicazione, K-Tarip permetterà al cittadino di avere un filo diretto con la pubblica amministrazione e con tutte le informazioni personali relative alla sua utenza».

«Mentre prima l’uso era prettamente informativo e nell’app si poteva consultare il calendario della raccolta differenziata, avere indicazioni su dove conferire il rifiuto in base alla tipologia, con un assetto utile ma generico, in questo caso si entra nel merito della situazione specifica che riguarda il singolo cittadino. Il nostro obiettivo ultimo, perseguito attraverso le azioni di contrasto alle irregolarità nel conferimento, all’abbandono dei rifiuti, ma anche apportando migliorie ai servizi offerti al cittadino, è quello di migliorare la qualità del rifiuto e garantire a tutti una città più vivibile, più pulita».

Grazie a Ktarip l’utente potrà dunque visualizzare i codici dei propri mastelli, le scontistiche previste, i regolamenti Tari e i servizi legati al ritiro dei rifiuti. Ma l’amministrazione punta anche a scovare furbetti e “zozzoni” che, non essendo iscritti al ruolo Tari, si rendono protagonisti di abbandoni indiscriminati di rifiuti sia in centro che nelle periferie apriliane. Ovviamente, per avere un quadro completo della situazione, è opportuno e importante che l’app venga scaricata da più utenti possibili.

«Quando dovremo intervenire per una discarica a cielo aperto in una strada della città – continua l’assessore Marchitti – grazie a questa app avremo anche il quadro di chi in quell’area paga regolarmente la tassa sui rifiuti e chi no. Per l’ente, grazie anche alla collaborazione con l’ufficio tributi, sarà più semplice risalire allo zozzone di turno. Anche per questo è importante che la cittadinanza scarichi sul proprio cellulare l’app Ktarip».