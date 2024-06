Così parco San Marco rinasce grazie ai volontari

E’ un giorno speciale per parco San Marco. Oggi i volontari del patto di collaborazione che si prende cura dell’area verde alle spalle dell’ospedale libereranno due piccoli anatroccoli nel laghetto dove vivono ormai da anni anatre e germani reali e dove si è creato un piccolo ecosistema urbano. «A metà aprile c'è stata la prima schiusa e con gioia abbiamo visto comparire al laghetto sette anatroccoli accompagnati dalla loro mamma anatra. Purtroppo nel giro di pochi giorni si sono ridotti a due - racconta Oriana Ciaccio, prima firmataria e anima del Patto - Diverse sono le cause, molti sono i predatori cornacchie, gabbiani ne fanno strage, ma anche le tartarughe americane carnivore, quelle di più grandi dimensioni sono in grado di afferrare l'anatroccolo, mentre nuota, per la zampetta e cibarsene. Ci siamo consultati con i Carabinieri Forestali di Fogliano e abbiamo deciso di recuperarli per poi rimetterli in libertà appena fossero stati in forze. Un grande ringraziamento va ai nostri volontari Tito e Giorgio che li hanno accuditi e alimentati correttamente per sei settimane». La storia degli anatroccoli è utile per evidenziare due problemi. Primo: l’abbandono indiscriminato delle tartarughe aliene rischia di compromettere l’equilibrio naturale che si è creato nel parco. Secondo: anche il cibo che viene dato dai cittadini ad anatre e pesci in modo indiscriminato causa danni alla salute degli animali. «Per questo oggi abbiamo invitato gli esperti di Legambiente dei circoli Arcobaleno e Larus - racconta Ciaccio - che tra informazioni e curiosità sugli animali del laghetto ci guideranno in un piccolo laboratorio di educazione ambientale».

Ormai le anatre razzolano felici in tutta l’area verde. «È doveroso per questo un appello ai proprietari dei cani: teneteli al guinzaglio. Siamo in attesa delle nuove schiuse, ci sono alcuni nidi più o meno nascosti tra l'erba, l'anatra per difendere il nido non scappa ma rimane acquattata sul nido e nel momento in cui il cane per gioco per istinto attacca l'anatra, la uccide facilmente, nelle ultime settimane sono morte così tre femmine».

La squadra di volontari che si prende cura del parco comincia a essere nutrita. «La partenza è stata difficile ma con il buon esempio sono tante le persone che si sono aggregate - spiega Ciaccio - Da dicembre c’è chi tutte le mattine apre l’area giochi (ancora in attesa di affidamento, ndr), chi si prende cura degli alberi innaffiandoli, chi svolge allenamenti gratuiti aperti a tutti due giorni a settimana, il martedì e il giovedì pomeriggio».

Tanti i volontari che portano acqua alle piante più giovani (le taniche sono nel deposito alle spalle del chiosco). Ci sono i gruppi sportivi e ci sono le associazioni come Cittadinanzattiva e Libellula Libera. Circa un centinaio quelle messe a dimora dal patto di collaborazione. Ma tutto deve essere autorizzato e fatto nell’ambito del patto di collaborazione anche per una questione di sicurezza e di assicurazione. «Prossimo obiettivo applicare in una zona la regola del prato fiorito, con i papaveri ad esempio» dice la Ciaccio. Per chi è interessato a dare una mano c’è la pagina fb “Patto per Parco San Marco” per contattare Oriana Ciaccio. Oggi l’appuntamento è alle 18.