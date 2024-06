Sabato 1 Giugno 2024, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 11:49

Una carriera lunga e di soddisfazione. Dalla Squadra Mobile di Ravenna, alla Squadra antimostro creata a Firenze per trovare chi andava in giro a seviziare e mutilare giovani coppie intorno a Firenze, poi il servizio centrale operativo. Ieri il nuovo questore di Latina, Fausto Vinci, è stato in visita alla redazione di Latina del Messaggero, accompagnato dalla portavoce Valeria Morelli, per incontrare chi, quotidianamente, racconta la cronaca della città e della provincia. E’ stata l’occasione per conoscerlo meglio.

Una storia professionale avvincente. Dagli anni in questura a Ravenna, primo incarico alla Squadra Mobile dove era vice dirigente, il capo all’epoca era Raffaele Grassi, oggi vicecapo della Polizia. Tante le inchieste coordinate dalla Procura romagnola. «Un altro mondo, all’epoca a Ravenna c’erano solo due sostituti procuratori» racconta. Poi gli anni a Firenze, l’indagine difficile e drammatica per catturare il mostro nella squadra guidata da Michele Giuttari, con un pool di magistrati che aveva a capo Pierluigi Vigna. «Ricordo tanti interrogatori, ero molto giovane, è stata una scuola importante» racconta Vinci.

Poi gli anni al Servizio centrale operativo. Anche lì, sempre in prima linea. Altre inchieste che hanno fatto epoca, come quella di Duisburg, la strage della ‘Ndrangheta con sei persone uccise. All’epoca in Germania pochi credevano alle infiltrazioni, poi la strage confermò i timori che da tempo venivano lanciati dai funzionari italiani ai colleghi oltreconfine.

Tra le indagini risolte anche la cattura di Angelo Izzo, il mostro del Circeo, che era tornato incredibilmente in libertà e che uccise a Ferrazzano in provincia di Campobasso la moglie e la figlia di un pentito della Sacra Corona Unita. Decisiva l’intuizione e la bravura di un poliziotto della scientifica che riuscì a isolare il Dna dal nastro adesivo usato per avvolgere le vittime. Vinci ricorda come fosse ieri l’interrogatorio di Izzo dopo il duplice omicidio. Tra tante inchieste risolte anche quella a Varese di una donna trovata uccisa nella sua abitazione con le mani amputate. «Capitò una cosa apparentemente assurda - racconta Vinci - nell’abitazione non c’erano tracce. Ma nel secchio dei rifiuti della cucina tante sigarette, tutte con un dna diverso. Un rompicapo». I poliziotti scoprirono che l’omicida aveva tagliato le mani alla donna perché era stato graffiato e temeva che da lì si potesse risalire alla sua identità. Essendo un appassionato di gialli, però, aveva pensato di depistare le indagini raccogliendo in un bar le cicche da un posacenere lasciate poi nella casa della vittima. Particolare che lo tradì: il proprietario del locale, incuriosito da quel comportamento, l’aveva segnalato agli agenti che da quel dettaglio risolsero il caso.

Ora Latina, «una realtà importante e complessa. Ma la squadra è ottima - assicura Vinci - Daremo il massimo».