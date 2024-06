Sabato 1 Giugno 2024, 05:30

“Tradita la sua aspettativa di beneficiare di trattamenti di favore”. Sono uscite le motivazioni della sentenza di condanna a 4 anni e 4 mesi a carico di Giuseppe Gentile, ex presidente della Pro Loco di Sermoneta, quale mandante degli incendi all’auto della sindaca Giuseppina Giovannoli e a due auto dell'allora vice sindaca Maria Marcelli.

Il giudice monocratico del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano aveva emesso la sentenza lo scorso 28 febbraio. Gli attentati incendiari risalgono tra il febbraio e il maggio 2020, mentre l'arresto di Gentile e di altri due imputati – già condannati con rito abbreviato – è del settembre 2020, grazie alle indagini dei carabinieri di Sermoneta, con il comandante Antonio Vicidomini, e del reparto territoriale di Aprilia, attraverso intercettazioni, videosorveglianza e riscontri tecnici.

Nelle 61 pagine di motivazioni, il giudice Trapuzzano fa emergere come gli incendi siano maturati nell'ambito della volontà delle due amministratrici di far rispettare la legge: «È stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'uso di minaccia posto in essere appiccando il fuoco alle tre auto sia avvenuto al fine di turbare l'attività della giunta del Comune di Sermoneta».

E ancora: “La sua responsabilità penale in veste di mandante in ordine in ordine ai reati rubricati emerge univocamente e al di là di ogni ragionevole dubbio da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti”. Grave il fatto che gli attentati siano stati commessi non a due singole cittadine, ma a sindaco e vice sindaco: secondo il giudice, entrambe “si erano occupate del procedimento amministrativo concluso con la rimozione dell'impalcatura e del cantiere di Piazza del Popolo e avevano tradito la sua aspettativa di beneficiare di un trattamento di favore». Trapuzzano cita anche «le ambizioni dell'imputato, il quale intendeva partecipare alle elezioni amministrative e screditare le persone offese nella qualifica istituzionale dalle stesse rivestita».

Il fine degli incendi era «di turbare e quindi destabilizzarne l’attività all'interno della Giunta comunale, ponendo un ostacolo al regolare funzionamento di tale corpo politico. Si è trattato di un pericolo concreto, atteso che la Giovannoli manifestava timore per la propria incolumità e prospettava come effettivamente possibili le sue dimissioni». Infine, «La condotta processuale dell'imputato non è apparsa improntata ad una effettiva rielaborazione critica dei fatti commessi e ad una sia pur minima resipiscenza».