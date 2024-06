Sabato 1 Giugno 2024, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 12:23

IL CASO

Oltre 4 milioni di euro di fondi Pnrr persi dal Comune di Latina per sviluppare gli asili nido e aumentare i posti disponibili per i bambini. È la denuncia del gruppo consiliare del Partito democratico del Consiglio comunale di Latina, che osserva come ieri, 31 maggio, è scaduto il termine per partecipare a un bando dei ministeri dell’Istruzione e del merito in sinergia con quello all’Economia e finanze, e l’amministrazione del capoluogo pontino non via ha partecipato.

I FONDI A DISPOSIZIONE

Un’opportunità che valeva ben 4,3 milioni di euro, pari a circa 180 nuovi posti negli asili nido. Tutto parte da un’interrogazione del 13 maggio scorso presentata dalla consigliera comunale Dem, Daniela Fiore, per capire se l’amministrazione Celentano si stesse muovendo per partecipare la bando di attuazione del nuovo Piano asili nido, lanciato dai due dicasteri. «Nessuna risposta ci è stata data. Fatto sta che oggi (ieri, ndr) scade il termine di partecipazione al bando e a quanto pare il Comune non ha presentato alcun progetto» dichiarano i consiglieri Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi.

I tre consiglieri Dem spiegano come «dalla partecipazione all’avviso avremmo potuto ottenere un contributo di 4,320.000 euro per attivare 180 posti nei nidi con i fondi del Pnrr. Queste somme potevano essere usate per costruire nuovi asili o ristrutturare ambienti da destinare a nidi e scuole dell’infanzia. Perdiamo l’occasione enorme di potenziare l’offerta educativa per bambini e bambine tra zero e 2 anni ed è ancora più grave in una città come Latina, in cui la disponibilità di posti è significativamente inferiore alla domanda».

Secondo Valeria Campagna, capogruppo del Pd in seno al Consiglio comunale, «la partecipazione al bando non solo avrebbe risposto a una necessità immediata, ma avrebbe significato investire nel futuro della nostra comunità e delle famiglie che la compongono. Latina era terza a pari merito con Foggia nella graduatoria dei Comuni beneficiari di un maggior numero di posti; è paradossale che in una città governata da Fratelli d’Italia, che a tutti i livelli parla di crisi della natalità, si prendano decisioni che vanno a discapito di bambine e bambini e dei servizi per l’infanzia e le famiglie. A maggior ragione alla luce della recente classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani in cui il capoluogo pontino è fanalino di coda».

PARLARNE IN COMMISSIONE

Per tutto questo, il gruppo consiliare del Pd del Comune di Latina decide di voler approfondire, e di farlo in una sede istituzionale, la commissione consiliare al ramo: «Chiederemo la convocazione delle commissioni Trasparenza e Istruzione – concludono i consiglieri - per fare luce sui motivi per cui l'amministrazione Celentano non ha inteso cogliere questa opportunità, vista anche l’interrogazione, antecedente la scadenza del bando, per cui restiamo in attesa di riscontro».

LA REPLICA

«Il bando è interessante - spiega l’assessore ai Lavori pubblici - Massimiliano Carnevale - ma è calibrato in maniera tale che rimane difficile, se non impossibile, per le amministrazioni che non abbiano progetti pronti e edifici senza certificazione di vulnerabilità sismica. Il limite è ottobre, per avere i lavori affidati. Ma avremmo dovuto fare prima la gara e l’affidamento per la vulnerabilità sismica. Ottenuta questa, procedura per la quale occorrono almeno un paio di mesi, avremmo dovuto fare la gara per la progettazione dei lavori, ottenere la progettazione e poi la gara per l’affidamento dei lavori: è impossibile. Sarebbe stata un’ottima opportunità, se avessimo avuto immobili già dotati di certificazione di vulnerabilità sismica, oppure aree, già compatibili, con il progetto sopra. Questo bando è stato riproposto in quanto al primo esperimento molti comuni non erano pronti; ora, quelli che hanno potuto, si sono nel frattempo attrezzati»

LA VICENDA

Quella degli asili nido è una vicenda che da molti anni occupa le stanze dell’amministrazione: da un lato, ci sono i problemi inerenti le strutture fisiche, ovvero gli edifici. Dall’altro, la disponibilità di personale, ovvero degli educatori. Tutto questo, per un servizio ritenuto essenziale per le famiglie, non solo per avviare alla socialità i bambini, ma soprattutto per quei nuclei in cui entrambi i genitori lavorano, e magari non hanno alle spalle il supporto di nonni per poter gestire al meglio la quotidianità, e che hanno difficoltà nell’accedere a strutture private. Al momento, il Comune di Latina dispone infatti di sei asili (Babylandia via Bachelet, Piccolo Mondo via degli Aurunci, Il Trenino via della Stazione, Piccolo Principe via Aniene, La Giostra via Gran Sasso, Allegra Brigata via Budapest), per i quali il bando di iscrizione per l’anno 2024-25 è scaduto l’8 maggio scorso.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA