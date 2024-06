Sabato 1 Giugno 2024, 07:15

MARINA

Via alle procedure per il ripascimento morbido del tratto di litorale di Latina in corrispondenza degli stabilimenti della Polizia di Stato e del Lido Nausicaa, devastati dalle ultime mareggiate di questo inverno. Operazioni che si svolgeranno - ormai - a stagione balneare iniziata, dato che da oggi gli stabilimenti saranno aperti.

La giunta comunale ha approvato ieri il progetto definitivo delle opere di ripascimento finanziate dalla Regione con 200mila euro. Un intervento che prevede il prelievo di circa 22-25mila metri cubi di sabbia al largo del litorale, per essere redistribuita nel tratto eroso.

«La delibera - spiega l’assessore comunale all’Ambiente Franco Addonizio - è l’ultimo passo di un complesso iter burocratico. L’intervento rientra nel più ampio “Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali” stabilito dalla Regione, e siamo in attesa del parere di Valutazione di impatto ambientale per il progetto più esteso di tutela della costa, da 6,5 milioni di euro».

«Il progetto - aggiunge l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco - consentirà da una parte un primo intervento di salvaguardia e dall’altra di migliorare la qualità dei servizi alla balneazione. L’auspicio è che da ora in poi ci sia una maggiore attenzione per questo territorio da parte di tutti gli interessati».

OPERAZIONE TRA 7-10 GIORNI

L’intervento giunge però a giugno, ovvero nel pieno della stagione balneare, proprio da oggi operativa essendo il primo.

Secondo l’assessore Addonizio, infatti, «gli uffici tecnici hanno già messo sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ndr) la ricerca delle ditte e, trattandosi di un importo sotto soglia, sarà una negoziazione semplificata: i lavori sono dunque previsti entro 7 giorni, 10 al massimo».

La durata stessa delle operazioni non dovrebbe poi superare altri 7-10 giorni, quindi la spiaggia, in quel tratto, potrebbe essere pronta intorno al 15-20 giugno. «È il segno che il ripascimento deve ormai diventare un’operazione organica da fare ogni anno, altrimenti non serve». Inoltre, «alcuni titolari di stabilimenti si sono detti pronti a fare piccoli ripascimenti davanti le loro concessioni». «Prima non si è potuto fare, a causa dei tempi burocratici - aggiunge Di Cocco - solo per la caratterizzazione delle sabbie occorrono due mesi». Di Cocco aggiunge anche che «bagni, docce e camminamenti sono stati già installati e da domani (oggi, ndr) partirà la pulizia straordinaria dell’arenile». Tempi lunghi però per la manutenzione delle passerelle: «Il progetto è stato firmato oggi (ieri, ndr) dal dirigente: i lavori si faranno, anche se con ritardo».

L’ATTESA

Il tratto più distrutto è quello relativo agli stabilimenti della Polizia di Stato (in fase di demolizione e ricostruzione) e del Lido di Nausicaa, devastato dalle mareggiate. «Sto aspettando un po’ di sabbia - racconta il titolare del Nausicaa, Andrea Calvani - se arriva, riesco a mettere l’infermeria, che è d’obbligo, ma non potrò mettere chiosco e tavolini. Farò noleggio ombrelloni e sdraio. Prima avevo anche 130 ombrelloni, ora non so quanti ne potrò mettere».

ZONA 30 SUL LUNGOMARE

Intanto, ieri sera, in zona Cesarini, è arrivata l’ordinanza di circolazione e sosta, valida dal 1 giugno al 15 settembre: l’intero lungomare, da Rio Martino a Valmontorio, sarà “zona 30”; da via Massaro su strada Foce Verde sarà obbligatorio fermarsi e dare la precedenza; da oggi inoltre vige la sosta a pagamento ove segnalata, e vengono istituiti vari divieti.