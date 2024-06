Sabato 1 Giugno 2024, 05:25

È stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma l'uomo che ieri pomeriggio è caduto da una bisarca, un autoarticolato per il trasporto di veicoli, parcheggiato all'interno dello spiazzo della ferramenta Reginaldi, nell'area industriale di Sezze scalo. L'incidente si è verificato nel punto vendita di materiali edili, termocamini, pavimenti, idrosanitari e arredo bagni di via del Murillo, poco dopo l'incrocio con via Turriccella, nel comune di Sezze. Protagonista un uomo di circa 50 anni, il quale non risulta un dipendente del negozio, bensì un semplice amico dei proprietari che sarebbe solito posteggiare l'autoarticolato, formato da motrice e rimorchio con due piani di carico, nell'ampio spiazzo a disposizione della ferramenta. Un'abitudine presa per non lasciare il mezzo incustodito sulla strada, vista anche la lunghezza di queste particolari tipologie di veicoli, i quali permettono il trasporto anche di dieci macchine contemporaneamente, e che richiedono dunque ampi spazi di manovra.

Esattamente come l'area a disposizione della ferramenta, dove si trovava il cinquantenne poco dopo le 14 di ieri quando, all'improvviso, è caduto di schiena mentre era salito al secondo piano della bisarca Iveco, impegnato ad armeggiare con le automobili che si trovavano sopra di essa.

Un volo di oltre 2 metri che ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118, immediatamente allarmata dai dipendenti del negozio vicino. Tuttavia, una volta giunti sul posto, vista la gravità delle ferite riportate i paramedici hanno deciso di allarmare un'eliambulanza, atterrata negli istanti successivi sui campi d'erba davanti la ferramenta e che lo ha caricato sul mezzo, in modo tale da trasferirlo d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma.

Trasportato con un sospetto trauma cranico e spinale nel nosocomio della Capitale, l'uomo era comunque cosciente all'arrivo dei soccorsi, con i quali ha dialogato fin quando non è stato stabilizzato a bordo dell'elisoccorso. Sul posto, oltre ai paramedici del 118 e all'elisoccorso, anche una gazzella dei carabinieri del comando provinciale di Latina, intervenuti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto nella ferramenta della zona industriale. Insieme a loro i tecnici che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, coordinati in provincia di Latina dal dottor Ionta, al lavoro insieme ai militari dell'Arma per accertare le cause della caduta del cinquantenne.