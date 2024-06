Sabato 1 Giugno 2024, 08:50

Cinque anni di scavi e l’equivalente di 7 mesi vissuti in grotta. Queste le premesse alle straordinarie scoperte fatte all’interno e all’esterno di Grotta Guattari, a San Felice Circeo, da Mario Federico Rolfo, docente di Archeologia preistorica dell’università di Roma “Tor Vergata” e Angelica Ferracci, archeologa e speleologa.

Le hanno consegnate e spiegate al pubblico in una conferenza al Circeo Park Hotel, a cui è seguita la visita del sito in notturna. Le ricerche si sono concentrate all’interno della grotta, in una zona mai investigata: “l’antro del laghetto”, così come lo chiama Carlo Alberto Blanc, il paleontologo che per primo studiò il sito e che ritrovò il famosissimo cranio di Grotta Guattari nel 1939 e sulla cui eredità si innestano i nuovi studi.

La denominazione dell’antro è dovuta alla presenza di una falda al suo interno che con le piogge fa salire il livello dell’acqua in tutta la cavità, e in particolare nella zona del laghetto, appunto. Questo ha inciso molto sulle ricerche: gli allagamenti, infatti, avvengono ciclicamente da ottobre ad aprile, rendendo impossibili gli scavi in quel periodo, ma dando anche lo spunto per investigare anche l’esterno della grotta.

«Quando nel dicembre 2018 iniziammo a ripulire le sezioni della grotta, ci accorgemmo che all’esterno erano presenti frammenti di ossa animali ed industrie litiche (pietre lavorate dall’uomo ndr)» racconta Ferracci: «Scavammo per un metro di profondità, documentando circa diecimila tra reperti faunistici e industrie litiche, fino ad arrivare a una spiaggia fossile datata 125 mila anni fa, che ci parla della presenza del mare. Abbiamo anche ritrovato il metacarpale di uomo di Neanderthal e due denti in connessione tra loro, al momento in fase di studio. E poi il focolare, trovato anche grazie ai documenti che ci ha lasciato Blanc: appena svelato sembrava fosse stato acceso un fuoco il giorno prima».

Rolfo ha invece esposto le fasi della ricerca all’interno di Grotta Guattari: «Vinta la concrezione stalagmitica superiore, cominciarono ad uscire fuori le prime le ossa: l'ipotesi era stata confermata. Avevamo trovato l'area di frequentazione della iena, che nessuno prima di noi aveva indagato, e per questo totalmente integra. Abbiamo rinvenuto circa 15.000 reperti faunistici, di cui almeno 5000 intatti; gli altri sbriciolati e rovinati perché la iena tipicamente sgranocchia e cammina sopra le ossa delle sue prede».

Nel dicembre 2019 poi i primi reperti umani. In totale sono stati trovati 21 resti certamente appartenuti al Neanderthal, e altri 20 ancora da accertare, nella zona in cui la iena portava dentro le sue prede. I più importanti e meglio conservati sono una mandibola, un femore, dei frammenti di calotta cranica umana, e un cranio, che se confrontato con quello del 1939 presenta la stessa caratteristica di un foro occipitale allargato proprio dalla iena.

A livello cronologico la ricostruzione della frequentazione della grotta è questa: 125mila anni fa c’era il mare, come ci dicono i depositi di conchiglie ritrovati. A circa 112mila anni fa si colloca la frequentazione dell’uomo di Neanderthal, che «al Circeo era di casa», preferibilmente all’esterno della grotta, come dimostra il focolare ritrovato. Poi spazio «all’ultima padrona di casa, la iena, con cui la grotta si chiude circa 60.000 fa, per non far entrare più nessuno fino al 1939» conclude Rolfo. E sulla fruibilità di Grotta Guattari: «Date tempo alla soprintendenza perché i lavori non sono finiti. Arriverà il momento in cui la grotta si potrà fruire al meglio. Si sta lavorando per questo».