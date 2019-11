Incidente mortale sull'Appia tra Monte San Biagio e Terracina: perde la vita una donna

Drammatico incidente sull'Appia tra Monte San Biagio e Terracina.

A perdere la vita una donna di 83 anni che si trovava al volante di un'auto, una Fiat Punto, finita, per cause da accertare, sotto un camion. La conducente potrebbe aver perso il controllo della vettura per via dell'ondata di maltempo che, proprio in queste ore, si è abbattuta sul sud pontino rendendo l'asfalto viscido e la visibilità scarsa.

Oppure potrebbe essere stato il mezzo pesante a uscire dalla carreggiata per gli stessi motivi. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118 ma all'arrivo dell'ambulanza il cuore della donna aveva già smesso di battere. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 19:01

