Scende dal furgone e viene falciata da un'auto: la morte della giovane badante diventa un giallo

È ancora tutta da ricostruire la dinamica del tragico investimento che nel tardo pomeriggio di ieri è costato la vita a Vittoria Lainu, 29enne di nazionalità romena residente a Vasto. Secondo la prima ricostruzione fatta dei carabinieri intervenuti da Fresagrandinaria e Vasto la giovane sarebbe scesa dal furgone sul quale stava viaggiando insieme a un uomo di 67 anni – anch'esso residente a Vasto – per raggiungere Roccavivara (Campobasso) dove lavorava come badante quando volontariamente sarebbe scesa (pare mentre il mezzo stava accostando) venendo investita da una Fiat 500 vecchio tipo che sopraggiungeva nella stessa direzione. L'impatto non ha lasciato scampo alla giovane che ha sfondato il parabrezza per poi ricadere a terra.Sotto shock il giovane alla guida dell'utilitaria, un 36enne di Celenza sul Trigno. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della ragazza; il giovane alla guida della Fiato 500 è stato trasportato all'ospedale di Vasto con lievi ferite. I carabinieri intervenuti hanno raccolto le testimonianze e ascoltato anche l'uomo che viaggiava con la 29enne; quest'ultimo – che solitamente la accompagnava al lavoro nel piccolo comune del Molise – pare avesse poi invertito la marcia forse per tornare a prenderla o cercare quantomeno di convincerla a risalire sul proprio mezzo.Diversi i punti che i militari dovranno chiarire; c'è un litigio alla base della presunta decisione di scendere? Nel tratto dell'incidente, tra gli svincoli di Lentella e Fresagrandinaria (circa 200 metri dopo lo stabilimento della Laterlite), l'illuminazione è praticamente nulla dopo il tramonto considerata l'assenza di lampioni o fari. Il punto dell'impatto sull'auto è sul lato del guidatore, probabile quindi che la giovane si trovasse non sul ciglio della strada, ma al centro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. L'investimento è avvenuto poco dopo le 18, l'ora di punta per quell'arteria che collega i comuni della vallata del Trigno alla zona industriale sansalvese. Oltre due chilometri di coda si sono creati in entrambe le direzioni a causa della chiusura del tratto per diverse ore. La circolazione è stata riaperta poco prima delle 21 dopo il ripristino della viabilità da parte dei dipendenti dell'Anas. Per avere qualche elemento in più sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia. Il mezzo sul quale viaggiava e l'auto che l'ha investita sono stati posti sotto sequestro.