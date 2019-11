Incidente sulla A13, famiglia distrutta: morti padre, madre e figlia di 5 mesi. Due autisti indagati per omicidio stradale

Sono indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper a bordo del quale viaggiava la famiglia rimasta uccisa. Alla guida dell'utilitaria, una Ford Fiesta, un 19enne di Napoli neopatentato (ha conseguito la patente a maggio), mentre il conducente del pullman è un 53enne originario dell'ex Jugoslavia, residente in Italia. A entrambi la Polstrada di Altedo che ha eseguito i rilievi ha cautelativamente ritirato la patente.

I due sono tra i feriti dell'incidente, nessuno in gravi condizioni, e in ospedale sono stati sottoposti ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droga. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato innescato dal conducente della Fiesta che, per motivi da chiarire, ha tamponato il Fiat Ducato adibito a camper che lo precedeva. L'utilitaria è finita fuori strada, mentre il Ducato dopo una sbandata e l'urto contro il newjersey si è capovolto in mezzo alla carreggiata ed è stato preso in pieno dal pullman.