Una carambola terribile, in un tratto di strada dove spesso si verificano incidenti. Nel tardo pomeriggio di lunedì si è verificato un grave incidente su via Capanne di Marino, nel territorio comunale di Ciampino. Quattro persone (due donne e due minorenni) sono rimaste seriamente ferite e la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco di Marino, che hanno dovuto lavorare per estrarre i feriti dalle carrozzerie contorte delle auto, e due pattuglie della polizia locale di Ciampino che si sono occupate dei rilievi e che stanno cercando di capire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una Hyundai, la quale procedeva in direzione Santa Maria delle Mole proveniente da via Appia Nuova, abbia toccato una Suzuki e poi abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente contro una Citroen C3. L'impatto è stato violentissimo: le due donne alla guida (una di 68 anni e l'altra di 46, entrambe residenti a Marino) sono state trasportate in codice rosso una al Policlinico e l'altra all'Umberto I di Roma, ma molto serie sono anche le condizioni dei minorenni a bordo. Per una bambina di 10 anni (figlia di una vicina della 68enne) c'è stato bisogno dell'intervento dell'elisoccorso che ha portato la giovanissima al "Gemelli" di Roma, mentre un altro bambino di 12 anni (il figlio della donna di 46) è stato portato in ambulanza al "Bambin Gesù". Sono rimasti praticamente illesi la 46enne alla guida della Suzuki e il figlio di 13 anni, anche loro residenti a Marino.

La polizia locale di Ciampino, dovendo svolgere i rilievi e favorire l'intervento dei mezzi di soccorso, ha disposto la chiusura di quel tratto di via Capanne di Marino con inevitabile ricaduta sul traffico veicolare, in un orario di rientro dalla giornata di lavoro. In zona si sono formate lunghe code, in particolare sulla vicina via Appia, poi dopo un paio d'ore la situazione si è normalizzata con la riapertura del tratto di strada dove si è verificato l'incidente. Purtroppo non è la prima carambola che si verifica in via Capanne di Marino: qualche anno fa si registrarono cinque feriti in seguito ad un violento scontro tra due autovetture, mentre un anno fa un runner fu investito sulle strisce pedonali da una macchina e finì in codice rosso. È di qualche mese fa, invece, il dibattito su uno dei principali gruppi Facebook di segnalazioni della popolosa periferia marinese di Santa Maria delle Mole in cui diversi cittadini "avvisavano" dei pericoli che si corrono su quel tratto di strada.

«Più che una strada sembra un autodromo e la cosa più pericolosa è che ci sono molte persone a piedi che fanno footing o portano a spasso cani o altre che vanno in bicicletta dice un cittadino che lavora in zona La strada andrebbe messa in sicurezza con una migliore illuminazione e altri mezzi idonei al fine di scongiurare disgrazie». Un altro cittadino è critico nei confronti di chi ha ideato la rotonda di quella strada: «Se l'avessero centrata e non messa tangenziale rispetto alla via sarebbe stata più visibile e avrebbe costretto le persone a rallentare».