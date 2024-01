Incidente sull'Appia, morto un ragazzo di 21 anni: l'auto sbatte contro un pino

Tragedia questa mattina sull'Appia in territorio di Latina. Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente autonomo. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto ed era diretto al lavoro quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura, ha invaso la corsia opposta della statale e si è schiantato contro un pino. L'impatto è stato devastante e il giovane è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

