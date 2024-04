Roma: le sfilano il portafogli dallo zaino, uno sconosciuto lo ritrova e lo consegna alla polizia. «Così gentile che vorrei incontrarlo»

Carte di credito, documento d'identità e pochi contanti. Non molto, ma comunque una piccola somma che è stata intascata da un ladro dopo aver sfilato il portafoglio dallo zaino di una donna sull’Appia. «Non ci siamo accorte di nulla - racconta Natascia a “Il Messaggero" - e insieme a mia mamma abbiamo ripetuto quel tratto di strada, ma senza ritrovarlo. Abbiamo solamente recuperato un pacco di salviette che erano nello zaino», dice. Ma quell’oggetto - poi abbandonato dal malvivente in un angolo del quartiere - è stato rinvenuto da uno sconosciuto che si è presentato presso la Questura di via Casalmonferrato e lo ha consegnato.

Cosa è successo

La donna era uscita insieme alla mamma - arrivata da Salerno per trascorrere le festività di Pasqua con la figlia e la nipote - per fare una passeggiata quando è stata derubata.

Lo sconforto e la rabbia hanno lasciato posto alla gratitudine e riconoscenza perché la signora ha ricevuto una chiamata dalla Questura di Salerno. «Ci hanno informate – spiega Natascia – che il portafoglio di mia mamma era stato trovato e portato da un ragazzo presso la Questura di via Casalmonferrato». Entrambe avevano già sporto denuncia e bloccato il bancomat, «ma quel giovane così gentile ci ha risparmiato la fatica nel rifare i documenti d’identità». «E’ stato un eroe - aggiunge Natascia che ha poi lanciato un appello (social) - vorrei sapere il suo nome, incontrarlo e ringraziarlo».