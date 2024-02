Giovedì 1 Febbraio 2024, 17:41

Casina del Cardinal Bessarione, il gioiello nascosto sull'Appia Antica che in pochi romani conoscono. La Casina del Cardinal Bessarione sull'Appia Antica rappresenta un autentico gioiello rinascimentale. Il Cardinal Bessarione è nato a Trebisonda nel 1403 e fu un cardinale umanista bizantino di grande rilevanza. La sua vita fu caratterizzata da un profondo impegno diplomatico e culturale, cosa che lo portò a diventare uno dei principali promotori del pensiero neoplatonico e sostenitore dell'unificazione tra la chiesa latina e quella ortodossa. Nel corso della sua vita, Bessarione svolse un ruolo fondamentale nel Concilio di Ferrara-Firenze del 1438, contribuendo per l'appunto all'unione delle chiese latina e ortodossa. Quando divenne cardinale, si distinse come uno degli intellettuali più attivi nella Curia romana. La struttura fu ampliata nel 1450 con una suddivisione su tre piani. Il loggiato è il punto focale della casa con affreschi girali di acanto, festoni di frutta e fiori. Al suo interno, la Casina di Bessarione ospita affreschi che ritraggono tronchi d’albero e motivi vegetali nel seminterrato. La Casina era un luogo in cui il cardinale poteva ritirarsi dalla frenesia cittadina. Bessarione coltivò la sua passione per la filosofia e l'umanesimo, trasformando la Casina in un centro culturale noto come la "Accademia del Bessarione”. Photo: Shutterstock Music: Korben



