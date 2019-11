Un giovane di 32 anni, M. A. è morto all'alba in un incidente a Ferentillo. Illesa ma sotto choc la ragazza che era con lui, di 31.

L'uomo era alla guida di una Fiat Bravo che, per cause ancora in corso di accertamento, è andata fuori strada invadendo l'altra corsia di marcia in cui fortunatamente non stavano passando altre auto. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, rotolando lungo la carreggiata e finendo tra i rovi nei campi che costeggiano la strada. Per lui non c'è stato niente da fare. La ragazza non ha riportato gravi ferite ma è sotto choc. In corso le indagini dei carabinieri.

