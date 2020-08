Incendio Loas, il prefetto di Latina: «Aspettiamo risultati». Petizione oltre 4000 firme

Il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, dopo la richiesta di un incontro avanzata da alcuni cittadini, si è confrontato con la Asl per un aggiornamento sulla vicenda del disastro ambientale legato all'incendio della Loas.

Il Prefetto ha preso atto con soddisfazione il trend di decrescita dei valori degli inquinanti rilevati dall’Arpa, si sta tornando gradualmente alla normalità. «Restiamo in attesa di conoscere i risultati degli ultimi campionamenti – spiega il Prefetto Falco – in questo modo potrà essere modificata l’ordinanza del sindaco di Aprilia ancora in vigore che permetterà la ripresa delle attività nel raggio di 2 km dalla Loas». Intanto prosegue la petizione online fatta partire da cittadini e associazioni su change.org per chiedere trasparenza sull’incendio: sono state superate le 4 mila firme.

Ultimo aggiornamento: 20:45

