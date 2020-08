Incendio alla Loas, esposto in Procura e manifestazione sabato dei comitati di Aprilia

Un esposto in Procura e lo stesso atto inviato dal ministro dell'ambiente al presidente della Regione, fino a quello della Repubblica. Lo hanno predisposto otto comitati di Aprilia sulla vicenda Loas, organizzando anche una manifestazione per sabato 5 settembre in piazza Roma alle 15,30.Nell'esposto chiedono di fare luce « per quanto di loro rispettiva competenza, il disastro ambientale causato dall’incendio sviluppatosi in data 9 agosto 2020».



Viene chiesto, inoltre, che sia dichiarato lo stato di emergenza e che «venga istituita una Commissione permanente di controllo, pienamente trasparente ai cittadini, come prevede la Convenzione di Aarhus per verificare che le attività sul territorio rispettino la normativa sulle industrie insalubri». Nella lettera viene chiesto, inoltre « che siano negate in questo territorio laziale “Agro-Pontino”, nuove autorizzazioni per ogni genere di impianti insalubri, anche per siti al di fuori dal centro abitato, tenuto conto dell’evidenziato stato di fatto che vede una sovra saturazione di impianti ad alto rischio di ogni genere: impianti del ciclo dei rifiuti; 4 industrie RIR; una turbogas; numerose biogas; numerose industrie del ramo farmaceutico» e che sia «istituito un osservatorio sanitario permanente dell'area compresa tra i comuni di Pomezia, Ardea, Aprilia, Anzio Nettuno». Viene ricordato, infine, che Latina è la seconda città nel Lazio per numero di Tumori (709 casi), mentre Aprilia la quinta (419 casi ); e proprio nel distretto della Asl di Latina sono aumentati rispetto agli scorsi anni i casi oncologici registrati: si contavano 3.164 casi di tumore nel 2010, mentre nel 2017 si è giunti a 3.283. I dati al 2019 riportano un aumento costante del 23%.

