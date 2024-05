Venerdì 10 Maggio 2024, 08:25

Compie oggi 170 anni, ma non li dimostra affatto. Il livello di preparazione degli allievi diplomatisi all'Istituto nautico Giovanni Caboto di Gaeta, riconosciuto attraverso la professionalità dei comandanti che solcano i mari di tutto il mondo, sarà celebrato questa mattina nella cornice del teatro Ariston di Gaeta. L'evento odierno “170 anni per il mare… oltre il mare” coincide con il 10 maggio 1854, data in cui il sovrano del Regno delle due Sicilie Ferdinando II di Borbone appose la firma al regio decreto istitutivo numero 1175 che istituiva la Scuola nautica del Borgo di Gaeta.

Ai saluti della Dirigente Scolastica Maria Rosa Valente e delle istituzioni partecipanti, seguirà la proiezione del docufilm “1854-2024 Istituto nautico di Gaeta 170 anni di storia del Caboto” e la tavola rotonda “L’istruzione nautica dalla visione locale alla visione internazionale: evoluzione e prospettive di sviluppo tecnico e normativo” a cui prenderanno parte rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Comando generale delle Capitanerie di Porto ed Unioncamere.

L'evento si inserisce all'interno di un ampio calendario di iniziative. Dal 9 maggio, presso la sede dell'istituto è in svolgimento il Convegno Nazionale degli Istituti Nautici d'Italia, distribuito in tre giornate. «È un ritorno dopo molti anni – ha detto la preside Valente - cerchiamo di toccare ogni volta una località diversa e questa volta, si è scelta proprio Gaeta per svolgere una convention che vede la partecipazione dell'Ufficio IV che coordina la formazione nautica del Ministero dell'istruzione».

Per oggi è in programma presso l'aula magna dell'Istituto anche un Concerto curato dall'associazione musicale San Giovanni a mare di Gaeta. Fino al 24 maggio, infine, è aperta una mostra fotografica e documentale sulla storia dei 179 anni dell'Istituto.