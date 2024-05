“Ti racconto una storia”, Edoardo Leo porta vent’anni di vita sul palco

Ha registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni lo spettacolo di Edoardo Leo “Ti racconto una storia” che sarà in scena questa sera al teatro D’Annunzio di Latina, prodotto da Stefano Francioni e organizzato dalla Ventidieci, tanto che è stato necessario organizzare una seconda data, programmata per il 29 maggio, anche quella quasi al completo. Edoardo Leo è in questi giorni il protagonista della fiction su Rai Uno, “Il Clandestino", ma non ha lasciato il suo primo amore, il teatro. Leo è molto legato a questo spettacolo in cui parla di sé, delle sue esperienze, del suo cammino nel mondo dello spettacolo. «Sul palco racconto la storia della mia vita, ma anche della vita di tutti noi, attraverso un aneddoto, una barzelletta, un foglio di diario».

Lo spettacolo diventa un viaggio tra ricordi che ognuno di noi può avere e letture, alle volte molto poco serie, di Edoardo Leo. Uno spettacolo che affronta tematiche di ogni tipo, a volte strappa una risata, altre fa riflettere lo spettatore. “Ti racconto una storia” è infatti un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione, quindi chi ha già visto lo spettacolo altrove non troverà le stesse scene perché cambiano ogni volta. «È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane», spiega l’attore. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo. Insieme a lui sul palco anche le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. I biglietti (quelli per il 29 maggio) sono in vendita su Ticketone, costano da 38 a 52 euro.