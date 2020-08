Incendio alla Loas, i valori degli inquinanti scendono. Arpa: "Monitoraggio continua"

Nuovi dati dell'Arpa Lazio sulle rilevazioni eseguiti tramite la centralina installata nei pressi della Loas di via della Cooperazione, azienda di stoccaggio rifiuti distrutta da un incendio il 9 agosto scorso. I tecnici dell'agenzia regionale hanno prelevato nuovi campioni il 16 e il 17 agosto per analizzarli. I valori di inquinanti sono scesi nettamente, per fortuna. Segno che la situazione ad oltre una settimana dal rogo sta tornando alla normalità.



“Tutti i valori – spiega Arpa – sono calati nettamente. Il Benzo(a)pirene è sotto limite di riferimento, le diossine sono ancora lievemente sopra. Il monitoraggio ancora in corso – conclude l’agenzia regionale – e continueremo a dare i dati appena disponibili”.

Secondo quanto pubblicato da Arpa le diossine sono calate nettamente, ma sono ancora 2 picogrammi per metro cubo, il limite è tra 0.1 e 0.3.

Il Benzo(a)pirenem è sceso a 0.1 nanogrammi per metro cubo, il limite è uno.

